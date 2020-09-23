Почему местные выборы в 18 громадах Донбасса были отменены и когда ждать их проведения? Ответы эксперта

Как известно, 8 августа Центральная избирательная комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций установила невозможность проведения 25 октября первых местных выборов в восемнадцати территориальных громадах. Позже комиссия вновь обратилась к администрациям, а также к командующему Объединенными сил, ВСУ, Нацполиции и СНБО с просьбой уточнить информацию о безопасности на этих территориях. Администрации ответили, что выборы невозможно провести в десяти ОТГ Донецкой области и восьми ОТГ Луганской области.

“Для нас такая позиция ЦИК ожидаемая, поскольку комиссия в этой ситуации сделала все, что могла. Окончательное решение по сути зависит от выводов военно-гражданских администраций: было повторное обращение комиссии и если военно-гражданские администрации не пересмотрели свое решение, то у ЦИК тоже нет оснований менять предварительное решение о невозможности проведения выборов в 18 громадах”, – прокомментировал такое решение “Украинскому радио” аналитик гражданской сети “Опора” Александр Клюжев.

Эксперт считает, что в такой позиции есть несколько вопросов, вызывающих вопросы. К примеру, сообщили и объяснили ли избирателям, чем сейчас отличается ситуация с безопасностью от той, которая была на момент парламентских выборов 2019 года.

“Если ситуация кардинально ухудшилась, тогда граждане должны получить действия органов власти, правоохранительных органов по обеспечению их безопасности в различных сферах общественной жизни. Не может такого быть, что безопасность ухудшилась только для выборов, а для всех остальных измерений общественной активности она осталась такой же. О дополнительных мерах в других сферах безопасности мы ничего в этих громадах не слышали. Поскольку никто ничего не объясняет конкретно и есть только ссылки на общие вызовы, то доверие к решению военно-гражданских администраций низкое “, – сообщает Александр Клюжев.

По его мнению, следовало бы учитывать опыт проведения последних выборов в ВРУ.

“Выборы 2019 году в большинстве этих громад прошли спокойно и я, как представитель наблюдательной организации, могу сказать, что они ничем не отличались от выборов на других территориях и были типичны для всей страны нарушения. Дополнительных вызовов тогда не зафиксировали. Поэтому такое впечатление, что мы политический избирательный процесс на этих территориях перезагружаем каждый раз по-новому с новыми оценками и подходами. Вопрос выборов и безопасности не может быть оторван от других сфер. Если у нас там есть массовые мероприятия, развлекательные концерты, полноценно работает социальная и образовательная инфраструктура, то возникает вопрос, почему люди якобы живут в опасных условиях. Получается, что они ходят в опасных условиях на массовые мероприятия. Здесь много вопросов “, – отметил эксперт.

Александр Клюжев подчеркнул, что на данный момент вообще неясно, когда выборы в указанных громадах могут быть проведены.

“Выборы на подконтрольных территориях были назначены, потом оказались риски безопасности, которые делают невозможным проведение этих выборов. Нет четких критериев определенных, почему они не могут быть проведены, но с формальной точки зрения не было факта официального их переноса. Поэтому сейчас вопрос не в постановлении ВРУ , а в законе о выборах, Избирательном кодексе и законе о военно-гражданских администрациях. Надо срочно четко установить критерии, процедуры, основания определения факта невозможности проведения выборов . И еще более важно – надо на уровне закона определить основания для пересмотра этого решения и проведения этих выборов на территориях, где они не состоялись 25 октября. Если надо учитывать негативную динамику ситуации, тогда ситуация может и улучшиться, тем больше у нас соблюдается режим тишины и все такое. Поэтому сейчас проблема еще и потому, что фактически неизвестно, когда эти выборы будут проведены”, – резюмировал аналитик.