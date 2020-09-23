США расширили санкции против России: фигуранты списка связаны с “поваром Путина”

В среду, 23 сентября, министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц и организаций, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и участвующих в кампании по усилению российского влияния в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Кроме того санкции наложены на лиц, напрямую оказывающих содействие Федеральной службе безопасности России, а также тех, кто помогает фигурантам санкционных списков обходить американские санкции.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Штаты продолжат принимать меры для ограничения возможностей Пригожина проводить операции в глобальном масштабе.

“У Евгения Пригожина есть международная сеть сторонников для распространения пагубного политического и экономического влияния по всему миру“, – отметил он.

В частности санкции коснулись восьми человек и семи организаций, непосредственно участвующих в продвижении деятельности Пригожина в ЦАР, содействующих ФСБ или участвующих в деятельности по уклонению от санкций.

Речь идет о гражданах РФ Борисе Гайковиче, Елене Ивановой, Евгении Ходотове, Надежде Кучимовой, Александре Кузиy и Владиславе Занине, а также о гражданине Финляндии Никите Ковалевском и Дмитрии Сытом, гражданство которого не указано.

В санкционный список попали связанные с этими людьми компании, зарегистрированные в России, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, “М-Финанс”, “НПП ПТ Океанос”, Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

В заявлении минфина США подчеркивается, что санкции являются частью усилий правительства США по привлечению к ответственности российских разведывательных служб, в том числе ФСБ, за совершение ряда дестабилизирующих действий, таких как злонамеренная кибердеятельность и вмешательство в выборы.

Отметим, компания Евгения Пригожина занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище “повар Путина”.

Как сообщал “источник”, Евгений Пригожин перечислил в клинику “Шарите” миллион рублей на лечение политика Алексея Навального.