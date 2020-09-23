Как украинцам защититься от угроз и навязчивых звонков коллекторов

Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле 2020 года. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту. Поэтому граждане обращаются в Национальный банк с просьбами разъяснить, законно действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков”, – сообщает НБУ.

В пресс-службе говорят: давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.



Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство.

Во-первых, такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3 , 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182). Во-вторых, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры, предусмотренные Законом Украины «Об исполнительном производстве». Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.



Как себя защитить?

Во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.



Как Национальный банк планирует урегулировать работу коллекторов?

Национальный банк присоединился к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения. Среди главных изменений, предлагаются:

-банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту

-коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

-Национальный банк будет вести реестр коллекторов

-банки и финансовые компании должны контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Также советуем посмотреть интервью начальницы Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Ольги Лобайчук для YouTube-канала Finance.ua о том, как защититься от угроз и навязчивых звонков коллекторов: