Три аппарата ИВЛ передали районным больницам на Луганщине

Еще три аппарата искусственной вентиляции легких: два – Старобельской и один – Новоайдарской районным больницам передал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

ИВЛы приобретены Фондом Рината Ахметова. Десять – уже спасают жизни в больницах Луганской области. Всего до конца года будут поставлены 20 таких аппаратов.

Сергей Гайдай отметил, что Луганщина благодаря вовремя принятым мерам смогла предотвратить масштабное распространение вируса. Впрочем, как только область закрепилась в «зеленой зоне», люди несколько потеряли бдительность. Поэтому имеем ситуацию, когда определенные районы вернулись к «желтому» уровню опасности.



Председатель облгосадминистрации также ознакомился с ходом работ по обустройству приемных отделений в этих больницах в рамках программы Президента «Национальный проект« Большое строительство ».

Главные врачи РТМО Галина Горбаченко и Дмитрий Гречишкин заверили главу Луганской области, что ремонтные работы будут завершены, как и предполагалось, в октябре. И, пользуясь случаем, обратились с просьбой отремонтировать еще и внутренние дороги, ведущие к заведениям. Потому что для медиков очень важна скорость, иногда – это цена жизни.

Сергей Гайдай пообещал решить эту проблему в следующем году, а также определиться с возможными вариантами приобретения жилья для специалистов-медиков в сельской местности. Ведь вопрос кадрового дефицита стоит очень остро.

«Уважаемые врачи, мне бы очень хотелось, чтобы и вы, и эта новая аппаратура работали как можно меньше. К сожалению, это невозможно, – сказал Сергей Владимирович. – Фонд Рината Ахметова предоставил наибольшую помощь Луганщине. Я благодарен Фонду за сотрудничество и постоянную поддержку учреждений здравоохранения », – добавил он.

Напомним, что в рамках программы “Большое строительство” продолжается реконструкция части здания хирургического корпуса КНС «Старобельское РТМО» под отделение неотложной медицинской помощи. В Новоайдарской больнице бывший роддом перестроено под реанимационный блок, оборудован современный рентген-кабинет и подготовлено помещение под новый компьютерный томограф.