Всемирный банк предоставит 100 млн долларов для развития инфраструктуры Луганщины

100 млн долларов до 2025 года будет направлено для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» (3В), цель которого рост экономических возможностей, сплоченности и включения в социально-экономическую жизнь страны громад, пострадавших от агрессии РФ, через привлечение инвестиций в местную инфраструктуру на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

22 сентября состоялись официальные переговоры по привлечению средств для реализации проекта «3В» между украинской правительственной делегацией и представителями Международного Банка Реконструкции и Развития (Всемирного Банка). По результатам встречи, стороны достигли согласия по тексту Соглашения и финализировали переговоры. Следующий этап – подписание Соглашения о займе вице-премьер-министром Украины – Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым.

Правительственную делегацию из стороны Украины возглавило Минреинтеграции в лице Ростислава Замлинского, первого заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В состав украинской делегации вошли представители Минреинтеграции, Минюста, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, Укравтодора и Луганской ОГА.

Лидер программ по инфраструктуре и устойчивого развития Всемирного Банка в Украине Бахер Эль-Хифнави отметил важность работы над этим проектом: «Команда представителей Министерства и Банка последний год очень активно сотрудничали над подготовкой этого проекта. Данный проект объединяет сильные стороны Всемирного Банка: здесь и сельское хозяйство и строительство дорог и вопрос решения конфликта. По сути – это пример лучшей сотрудничества Всемирного банка с Правительством Украины ».

Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных суб-проектов, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.

Проект «3В» состоит из 4 компонентов: воссоединение (1), восстановление (2), возрождение (3) и компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации (4). По первому компоненту планируется привлечение 65 млн. долл. США на ремонт и строительство дорог, ответственным исполнителем является Укравтодор. На компоненты 2, 3, 4 выделяется суммарно 35 млн. долл. США, а ответственным за их реализацию является Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

КОМПОНЕНТ 1. «Воссоединение». Инвестиции в дорожную отрасль с целью привязки сельских громад в центры обработки, рынков и услуг

Восстановление выбранных компонентов дорог с целью интегрирования сельскохозяйственных районов на территории внедрения проекта в основную национальную сеть автомобильных дорог Заемщика и расширенную Трансъевропейскую транспортную сеть Европейского Союза, в том числе, среди прочего:

(A) выполнение: работ на связанных объектах дорожной инфраструктуры, таких как мосты, развязки и железнодорожные переезды; мер безопасности надзора за выполнением строительных работ на местах;

(B) приобретение оборудования;

(C) установление комплексов автоматического габаритно-весового контроля (weigh-in-motion) и камер для измерения скорости движения.

КОМПОНЕНТ 2. «Восстановление». Инвестиции в сельское хозяйство с целью содействия восстановлению и модернизации сектора.

(A) Оказание поддержки в процессе проектирования и строительства Сельскохозяйственного логистического и сервисного хаба, в том числе предоставление технической помощи и обучения с целью поддержания его функционирования и управления.

(B) Оказание поддержки с целью создания областной лаборатории для проверки сельскохозяйственных товаров и безопасности пищевых продуктов на подконтрольных Правительству территориях (далее – ПКУТ) Луганской области.

(C) Оказание поддержки для развития сельских районов на ПКУТ Луганской области, в том числе путем проведения пилотных мероприятий в целях содействия кластера развития сельского хозяйства на уровне громады.

КОМПОНЕНТ 3. «Возрождение». Создание платформы для поддержки внедрения проекта.

Создание общей платформы поддержки внедрения в пределах Минреинтеграции по инвестициям по Компонентам 2 и 3 проекта, в том числе, среди прочего:

(A) создание и функционирование Группы внедрения проекта (ГВС) в Минреинтеграции;

(B) создание автоматизированной системы управления по инвестициям по компонентам 2 проекта, включая управление закупочной деятельностью и финансами, внедрение Плана экологических и социальных обязательств (ПЕСЗ), а также меры по мониторингу и оценке.

КОМПОНЕНТ 4. Компонент реагирования на непредвиденные чрезвычайные ситуации. Оказание поддержки в случае наступления Чрезвычайной ситуации, что соответствует критериям, при необходимости.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября 2020 года, согласовал привлечение займа в размере 100 000 000 долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» (3В) и определил состав делегации Украины для участия в переговорах с банком.

Также Кабмин уполномочил вице-премьер-министра Украины-Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать с МБРР Соглашение о соответствующей ссуде.

В рамках подготовки проекта Минреинтеграции разработаны рамочные документы по управлению окружающей и социальной средой, порядок управления трудовыми ресурсами, а также процедура отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества, что на них расположены, и которые будут внедряться в ходе реализации проекта.

Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные.