НВФ “ЛНР” решили учить детей военным дисциплинам по “дополнительной программе”

Так называемые “активисты” из “Мира Луганщины” на временно неподконтрольной территории Луганской области решили внедрить “дополнительную общеразвивающую программу военно-патриотической направленности” с говорящим названием «Доброволец». Данная программа уже одобрена так называемыми “властями”.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Как указывается, программа рассчитана на ребят возрастом от 14 до 18 лет и “включает в себя шесть курсов и девять дисциплин: общая физическая подготовка, самооборона без оружия, тактико-специальная подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, медицина, история, туризм”.

Отдельное внимание сепаратисты решили уделить “идеологической работе с молодежью, для этого есть специальная дисциплина”.

Сообщается, что “активисты” проводят “занятия” с детьми во временно неподконтрольном Луганске, а потом они будут расширены на всю оккупированную территорию Луганщины.

По информации источника из телеграмм-канала “Донбасский кейс” не все родители согласны с таким милитаристским воспитанием детей на оккупированной части Луганской области.

“Очевидно, это – один из элементов пропагандистской подготовки к срочному призыву и настоящей армии ЛНР, которая заменит народную милицию”, – добавил источник.