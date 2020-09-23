«Донецк и Луганск — это наши города»: Зеленский объяснил, от кого зависит мир на Донбассе

Россия должна предпринять важные шаги для достижения мира на Донбассе.
Об этом в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ДонПресс
Украинский лидер отметил, что Украина хотела бы видеть со стороны РФ больше желания и действий для урегулирования военного конфликта на Донбассе:
«На пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины».
По словам Зеленского, все войны когда-нибудь заканчиваются, однако, влекут за собой огромные жертвы:
«Мы уверены на 100%, что украинские города — Донецк и Луганск — это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе».