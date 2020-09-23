«Донецк и Луганск — это наши города»: Зеленский объяснил, от кого зависит мир на Донбассе

Россия должна предпринять важные шаги для достижения мира на Донбассе.

Об этом в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ДонПресс

Украинский лидер отметил, что Украина хотела бы видеть со стороны РФ больше желания и действий для урегулирования военного конфликта на Донбассе:

«На пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины».

По словам Зеленского, все войны когда-нибудь заканчиваются, однако, влекут за собой огромные жертвы: