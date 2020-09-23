Луганщина скорбит: ушел из жизни солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков

22 сентября 2020 года на 49-м году жизни скончался талантливый артист, лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей – солист Луганской областной филармонии Игорь Новиков.

Об этом сообщается на страничке областной филармонии в социальной сети.



“Игорь Витальевич был гордостью филармонии, обладал сильным тенором, творчество которого известно не только на Луганщине, но и во всей Украине и за рубежом. В его репертуаре были произведения самых разных жанров: старинные арии, романсы, песни. Творческий человек с неповторимым голосом и богатым вокальным репертуаром, Игорь выходил на сцену и дарил свое проницательное пение. Исполнительское мастерство солиста всегда вызывало восхищение у публики, песни в исполнении Игоря Новикова поднимали зал и вызвали овации”, – сказано в сообщении.



14 лет он героически боролся с тяжелой болезнью. В 2006 году Игорь перенес трансплантацию почки, тогда донором стала его мать. Это ненадолго остановило болезнь и позволило артисту дарить свое невероятное пение слушателям. Но вскоре почка начала отторгаться, что привело к тому, что Игорь Новиков был вынужден почти ежедневно проходить процедуру диализа, чтобы просто выжить. В 2020 году Игорь снова перенес операцию по трансплантации.

” Этот трудный период он мужественно перенес, но жизнь подготовила еще одно испытание, которое Игорю, к сожалению, не суждено преодолеть”, – отметили в пресс-службе филармонии, выразив соболезнования родным и близким Игоря Новикова.

Также соболезнование в связи с тяжелой утратой выразил и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

“Луганщина потрясена печальной вестью: ушел из жизни ведущий солист областной филармонии, «золотой» тенор Игорь Новиков. Ему было всего 48 лет. Невосполнимая потеря.

Мы гордимся этим талантливым мужественным человеком, лауреатом многих областных, всеукраинских и международных конкурсов.

Путь Игоря Новикова к музыкальному признанию был сложным. Впрочем одаренная личность обязательно должна заявить о себе, потому что его талант – это уникальное явление.

А еще была коварная болезнь, которая физически истощала. Однако Игорь, несмотря на физические страдания и постоянную борьбу за жизнь, не прекращал дарить своим поклонникам образцы высокого искусства, друзьям – душевную искренность и внимание.

Выражаем слова поддержки и сочувствия родным и близким Игоря Новикова. Его жене Елене Босенко, которая много лет была для него настоящим «ангелом хранителем».

Пусть вам хватит мужества пережить эти тяжелые минуты боли и отчаяния.

Земляки всегда будут помнить Игоря Витальевича как выдающегося певца с невероятным голосом, его короткую, но такую достойную и яркую жизнь”, – цитирует слова Сергея Гайдая пресс-служба ЛОВГА.

Как стало известно, полгода назад Игорь Новиков перенес вторую операцию по пересадке почки. На протяжении нескольких недель он боролся с коронавирусной болезнью.