Сайт полиции Луганской области “упал”

Сайт ГУНП в Луганской области временно не работает.

Как стало известно из официального сообщения Национальной полиции Украины, сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции.

“В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен”, – сказано в сообщении.

Соответственно, сайт полиции Луганской области временно не работает.

Согласно данным СМИ, в частности, была распространена ложная информация о выбросе радиации на Ровенской АЭС вблизи Вараша. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что аварий или других нештатных ситуаций на территории АЭС не было, станция работает в штатном режиме.

Также на сайте полиции Херсонской области появилась новость о якобы гибели американских военных советников. Якобы в бункер на Олешковском полигоне попал снаряд, и погибли в общей сложности восемь человек. При этом был обнародован фейковый список погибших.

Кроме того, на сайте полиции Николаевской области опубликовали фейковую новость о ДТП с участием военных, а на сайте полиции Львовской области – о взрыве в Международном центре миротворчества и безопасности, в результате чего якобы погибли трое военных.

Специалисты работают над устранением неисправностей, новости пока будут публиковаться в социальных сетях полиции.