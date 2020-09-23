На Луганщине найден тайник с артснарядами общим весом тротила 136 кг

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганщины схрон с артиллерийскими снарядами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Тайник был обустроен на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. По оперативной информации, снаряды незаконно вывезено с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, особенно после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом тротила 136 килограммов. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Изъятые снаряды обезврежены.

Мероприятия по выявлению тайника и обезвреживанию военных средств поражения проводились совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.