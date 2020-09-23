“ОПОРА” фиксирует политическую рекламу в тех городах Луганщины, где выборы не состоятся

Несмотря на невозможность проведения выборов в городах областного значения Луганской Северодонецке и Лисичанске, наблюдатели ОПОРЫ фиксируют рекламную продукцию политического характера.

Об этом сообщает Гражданская сеть “ОПОРА”.

Наиболее показательным является размещение в сентябре этого года наглядной рекламы на билбордах. В частности, в Северодонецке в первые два недели сентября заметно увеличили свое присутствие на носителях наружной рекламы «Европейская солидарность» (6 бордов) и «Оппозиционная платформа – за жизнь» (19) с новыми политическими слоганами. Так, если «Европейская солидарность» указывает на то, что цель партии «построить Европу в Украине», то «Оппозиционная платформа – за жизнь» отметилась посланиями, что «сможет восстановить экономику» (6), «сможет восстановить медицину» (7) и «сможет восстановить мир» (6).

На этом фоне значительно уменьшилось количество билбордов «Нашего края» и «Победы Пальчевского», которые были безоговорочными лидерами августа по объемам размещения.

Аналогичная ситуация сложилась и в соседнем Лисичанске. Впрочем, в отличие от Северодонецка, в Лисичанске также зафиксированы 3 «именные» постеры – лидера Луганской областной организации партии «За будущее» Ирины Коновой «Ты – хозяин на своей земле».

Впрочем, несколько иная ситуация наблюдается в Интернете. Так, «Наш край» значительно увеличил объемы собственной контекстной рекламы через инструменты «Google Ads”. Как правило, в пределах Северодонецка партийная символика сочеталась с изображениями Юрия Фурмана (представитель «Нашего края», в 2019 году баллотировался в народные депутаты Украины в округе с центром в Северодонецке).

Кроме того, активность в социальных сетях фиксировалась и со страницы сопредседателя «Нашего края» Сергея Шахова, который с акцентом на Северодонецк распространял сообщение с поздравлениями к международному дню мира.

Наряду с этим, в Лисичанске также отмечается активность в распространении «гуманитарной помощи» (проднаборы) от «Нашего края» и актива команды Сергея Шахова, а также помощь в решении бытовых проблем населения. Так, 5 сентября представители «Команды» установили новый балконный блок вместо аварийного в Лисичанске на проспекте Победы, 129/125. В то же время, в общем, объем реальных (не “сетевых”) активностей со стороны партийных или политических команд в Северодонецке и Лисичанске значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

«Учитывая то, что в пределах отдельных территорий области местные выборы не состоятся 25 октября, то складывается интересная ситуация относительно перспектив политической рекламы / предвыборной агитации. Так, отдельные лица, которые рассматривают возможность баллотирования и надеются на проведение выборов в ближайшее время, фактически могут начать собственную пиар-кампанию без ограничений со стороны избирательного законодательства», – отмечает Алексей Кормилецкий, координатор наблюдения Гражданской Опора за выборами в Луганской области.