Румяна: виды, свойства и советы по выбору

Для создания макияжа используются разные косметические средства. Дополнить образ и подчеркнуть красоту помогут правильно выбранные румяна. Они бывают разных оттенков и текстур, а при выборе следует учитывать ряд факторов. Для того чтобы сэкономить на покупке следует воспользоваться промокодом, который можно найти на сайте iHerb Promocode и ввести его при оформлении заказа.

Виды и свойства румян

Не каждая девушка использует румяна, несмотря на то, что они позволяют дополнить образ и придать коже здорового ухоженного вида. При правильном нанесении они могут скорректировать форму и придать лицу природный румянец.

Румяна могут скрыть внешние признаки усталости и грамотно расставить акцент. Подбирают это средство строго индивидуально, учитывая тип кожи и желаемый эффект. Различают следующие виды румян в зависимости от консистенции и эффекта:

рассыпчатые;

кремообразные;

компактные;

шариковые;

запеченные;

жидкие;

гелевые.

Рассыпчатые румяна хорошо ложатся и растушевываются. К ним относятся и минеральные (гипоаллергенные) с мягкой текстурой и незначительным оттенком. Кремообразные можно использовать вместо помады, они оптимально подходят для сухой кожи, смягчая и увлажняя ее.

Компактные румяна являются самыми распространенными, для них характерна твердая текстура, удобное и простое нанесение, при этом они подходят для любого типа кожи. Большой популярностью сегодня пользуются шариковые румяна, они ложатся равномерно и придают лицу интересный перелив. Перейдя по ссылке https://iherb-promocode.com/checkout.html, можно найти промокоды, которые гарантируют скидку и позволяют сэкономить на покупке косметики.

Подвидом компактных румян являются запеченные. Благодаря особой технологии производства удается получить шелковистую текстуру и яркие цвета. Они экономно расходуются, так как для получения желаемого результата достаточно нанесение одного слоя.

Особенностью румян в жидкой форме является высокая стойкость и получение естественного результата. Для правильного нанесения следует потренироваться и ознакомиться с техникой применения. По сравнению с кремовыми гелевые имеют более легкую и жидкую текстуру.

Как выбрать качественные румяна?

Визажисты советуют при выборе румян учитывать тип кожи. Например, увлажнить и смягчить сухую кожу помогут кремовые, жидкие или гелевые румяна. Для жирного типа кожи не подходит средства в жидкой форме.

Это приводит к повышенной выработке подкожного жира и появлению жирного блеска из-за чрезмерного смягчения. Для комбинированной кожи оптимально подходят компактные румяна, а для чувствительной – минеральные.

Выбрать подходящую косметику не всегда получается с первого раза. Если появилось покраснение, раздражение или сыпь, то лучше сразу отказаться от такого продукта. Стоит отметить, что для достижения желаемого результата необходимо ознакомиться с техникой нанесения.