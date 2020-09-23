Что собой представляют сухие пайки

Сухими пайками принято называть индивидуальные рационы питания. Речь идёт о некотором наборе продуктов, который способен восстановить утраченную энергию. При этом никто не говорит, что сухие пайки не вкусные. Продукты зачастую подбираются специально. Сухой паек чаще всего используют военнослужащие. Однако такой вариант также подходит для людей, которые находятся в условиях невозможности приготовления горячей пищи.

Сухие пайки способны отличаться кардинально по размеру и составу. Они могут быть рассчитаны на один приём пищи или представлять собой полноценный рацион на сутки. С актуальным ассортиментом можно ознакомиться тут.

Входить в сухой паек могут лишь те продукты, которые отличаются неприхотливостью в части хранения. Тут не место для скоропортящихся ингредиентов. При этом все компоненты также должны быть сбалансированными и легко усваиваться организмом. Удобство также играет важную роль.

Зачастую продукты в сухом пайке уже готовы к употреблению. В этом случае дополнительные манипуляции просто не нужны. Если и присутствует необходимость в приготовлении, то она минимальная. Ингредиенты в этом случае подбираются очень тщательно. Стоит задач минимизировать риск развития пищевого расстройства или возникновения аллергической реакции. Зачастую срок годности сухого пайка значительный, что импонирует большинству.

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