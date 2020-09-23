“Укрпочта” может значительно повысить тарифы на свои услуги

В связи с повышением минимальной заработной платы в Украине может значимо повыситься тариф на предоставление услуг «Укрпочты».
Об этом сообщает генеральный директор компании Игорь Смелянский для телеканала «Первый Деловой».
Отметим, что уже к следующему лету 2021 года в Украине собираются повысить уровень минимальной заработной платы до 6500 тысяч гривен.
«В связи с повышением минимальной зарплаты в следующем году цены в «Укрпочте» неизбежно пойдут вверх. Тарифы рассчитываются на основе минимальной зарплаты», — рассказал специалист.
Он отметил, что аналогичное повышение тарифа может коснуться и предоставления важной госкореспонденции.
При этом руководитель компании также упомянул проблему задолженности правительства перед предприятием. Сейчас уровень долга дошел до сотни миллионов гривен.