Попаснян зовут на фестиваль борща

Жителей и гостей Попаснянщины приглашают на IV открытый традиционный гастрономический фестиваль «Праздник борща».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.

В этом году праздник пройдет под открытым небом в парке имени Калюжного в Попасной (микрорайон ВРЗ) 14 октября на День Защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы в 12:00.



“Развлекательная программа, дегустация борщей, представленных участниками Фестиваля, и хорошее настроение гарантировано!”, – сказано в сообщении.

Изюминкой праздника станет борщевой батл между коллективами Золотовского профессионального лицея и Луганского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Кроме того, на Фестивале выберут рецептуру борща, который станет подлинным рецептом Попаснянского района и будет предложен для заведений общественного питания района, как фирменное блюдо – «Попаснянский борщ».

Коллективы предприятий, организаций и учреждений, которые изъявят желание бороться за рецепт лучшего Попаснянского борща в двух номинациях «Народный борщ» и «Лучший борщ», могут подавать заявки до 05 октября на электронный адрес Попаснянского районного дома культуры popasnayardk@ukr.net или по телефонам : +38 (06474) 3-18-49, +38 (06474) 3-35-44.