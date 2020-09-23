В Минске состоялась инаугурация Лукашенко: все подробности

Во Дворце Независимости в Минске, куда в среду, 23 сентября, прибыл правительственный кортеж, состоялась церемония инаугурации Александра Лукашенко на должность президента страны.

Об этом сообщили в Telegram-канале агентства БелТА.

Как сказано в сообщении, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию. После этого он подписал акт о принесении присяги.

Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.





Напомним, что ранее в центре Минска были замечены военные грузовики и большое количество силовиков, центр города біл перекріт для движения, а вскоре возле Дворца Независимости был замечен правительственный кортеж.

Как известно, согласно белорусскому законодательству, крайняя дата для вступления Лукашенко в должность президента страны – 9 октября.

Ранее телеграм-канала Nexta сообщал, что Лукашенко готовится провести инаугурацию в воскресенье, 27 сентября.

Как сообщал “источник”, Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в возбуждении делпо их жалобам относительно фальсификации результатов выборов.