Заболеваемость коронавирусом в Киеве будет расти: озвучен тревожный прогноз по карантину

В Киеве заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти, по оптимистичному прогнозу город останется в “оранжевой” карантинной зоне до марта.

Об этом рассказал председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан изданию “РБК-Украина”.

“Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, – они уже прошли инкубационный период”, – отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

“На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в “оранжевой” зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам”, – сказал чиновник.

По данным мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале, количество зарегистрированных случаев COVID-19 в столице не уменьшается. За прошедшие сутки, 22 сентября, заболели еще 307 человек. Из них 37 – дети.

От болезни умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян. За все время в городе диагноз подтвердили 20 335 пациентам.

22 сентября заболели:

161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет

109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

16 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет.

Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50 и в Днепровском районе – 36 случаев.

В то же время в Киеве продолжают увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице – самый высокий в Украине – и составляет 258 тестов на 100 000 жителей.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей – 1 769 пациентов. Это на 52 человека больше, чем днем ранее. Вместе с тем, сегодня COVID-19 болеют почти 100 тысяч украинцев.