Зеленский считает, что перемирие на Донбассе “шаткое”, но “эффективное”

Президент Владимир Зеленский считает, что текущее перемирие на Донбассе шаткое, но в то же время достаточно эффективное.

Об этом глава государства заявил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny во время своего визита в Словакию, передает inforesist.org

«Только в этом году нам удалось установить реальный режим прекращения огня. Он продлился 42 дня, пока не произошли две серьезные провокации: в результате один наш военный погиб, двое были ранены. Однако и после этого украинской армии хватило мужества и мудрости сохранить перемирие — дольше за шесть с половиной лет», — утверждает президент.

Зеленский отметил, что «все уже устали и хотят мира», поэтому теперь главная задача для всех – идти от «стабильной тишины» к устойчивому миру.

«Понимаю, насколько оно шаткое (перемирие, — ред.), и облегченно выдыхаю, ежедневно открывая отчеты о ситуации на Донбассе. Но также понимаю, насколько этот режим тишины эффективен: остановился бесконечный процесс потерь наших военных и гражданских, местные жители впервые за много лет услышали «тишину», и это имеет большой психологический эффект», — добавил глава государства.