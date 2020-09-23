Для лаборатории Станично-Луганской райбольницы купили оборудование для проведения исследований методом ИФА

Для эффективной работы клинико-диагностической лаборатории Станично-Луганской центральной районной больницы, за средства районного бюджета в сумме 250 тыс. грн, приобретен комплект оборудования для проведения исследований методом ИФА (комплект для микропланшетов MW-12A, ридер для микропланшетов MR-96A, термошейкер PST 60HL).

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Оборудование предназначено для проведения качественных и количественных иммуноферментных анализов (ИФА) образцов фотометрическим методом в соответствии с законом Ламберта-Бера.



Перечень возможных анализов: инфекции, щитовидная железа, репродуктивная функция, эндокринология, опухолевые маркеры, аллергия, беременность, аутоиммунные и системные заболевания.



Также отмечается, что с 18 сентября начато обследование работников Станично-Луганской и Петропавловской ЦРБ на COVID-19.