Сколько украинцы будут отдыхать в октябре

В этом октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Дополнительный выходной – День защитника Украины 14 октября. И выходные 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 числа.

Об этом сообщает gazeta.ua

Дополнительный нерабочий день, 14 октября, приходится на среду. Это дата сразу трех больших праздников: Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Более того во вторник, 13 октября, предпраздничный рабочий день будет сокращенным на один час.

В октябре также отмечают множество профессиональных праздников, в том числе и День учителя. А 31 числа некоторые украинцы празднуют Хэллоуин.

Также этой осенью в стране 25 октября пройдут местные выборы .