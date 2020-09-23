В Кременной задержали подозреваемых в убийстве мужчины

На Луганщине полицейские задержали мужчин, которые подозреваются в совершении убийства.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Подозреваемыми оказались жители г. Кременная 22 и 28 лет. Мужчин задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Вчера, 22 сентября, в Кременской отдел полиции поступило сообщение от 66-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским, что в домовладении по переулку К. Запорожца с множественными телесными повреждениями и ножевыми ранениями обнаружен труп 45-летнего мужчины.

Немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе с руководством отдела полиции. В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства.

Полицейские установили, что во время употребления алкогольных напитков у мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли телесные повреждения мужчине и покинули место преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Под процессуальным руководством прокуратуры следственными проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и мотивов совершения преступления, а также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.