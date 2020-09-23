Результаты мониторинга развития регионов Украины: на каком месте оказалась Луганщина

Министерством развития громад и территорий Украины проведен мониторинг социально-экономического развития регионов за январь-июнь 2020 года.

Анализ был сделан на основании шести направлений:

Экономическая эффективность

Инвестиционное развитие и внешнеэкономическое сотрудничество

Финансовая самодостаточность

Эффективность рынка труда

Развитие инфраструктуры

Возобновляемая энергетика и энергоэффективность

Согласно результатам мониторинга, Луганская область, по сравнению с 1 кварталом 2020 года, поднялась на одну ступеньку и заняла 24 место.