Результаты мониторинга развития регионов Украины: на каком месте оказалась Луганщина

Министерством развития громад и территорий Украины проведен мониторинг социально-экономического развития регионов за январь-июнь 2020 года.
Анализ был сделан на основании шести направлений:
- Экономическая эффективность
- Инвестиционное развитие и внешнеэкономическое сотрудничество
- Финансовая самодостаточность
- Эффективность рынка труда
- Развитие инфраструктуры
- Возобновляемая энергетика и энергоэффективность
Согласно результатам мониторинга, Луганская область, по сравнению с 1 кварталом 2020 года, поднялась на одну ступеньку и заняла 24 место.