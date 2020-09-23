“Речи быть не может”: что сказал главарь “ДНР” об открытии КПП на линии разграничения

Ограничение пересечения гражданами линии разграничения связано только с “эпидемиологической ситуацией в Украине”.

Об этом в ходе «прямой линии с жителями Донбасса» заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Мы видим на Украине чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы, неконтролируемое распространение COVID. Конечно же, это все вопросы безопасности наших граждан. Поэтому, пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики, речи о полном открытии границы быть не может», – заявил оню