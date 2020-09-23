Разумков рассказал, почему выборы на оккупированном Донбассе невозможны

Проведение выборов в местные органы власти в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей невозможно из-за нескольких факторов

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала “Прямой“, передает “ДС”.

“По состоянию на сегодня выборы на временно оккупированной территории, к сожалению… Я правду говорю. Мне жаль, что мы не можем провести выборы. Потому что выборы — это совокупность многих аспектов. Это и свободный доступ, это и свобода слова, это и возможность выбирать и быть избранным, возможность агитировать. И выборы — это всегда демократический процесс, а не назначение тех или иных личностей на выборные должности. И действительно я считаю, что сегодня это нельзя провести”, — заявил Разумков.