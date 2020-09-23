Пушилин объяснил, что будет с работой КПП «ДНР» на «границе» с РФ и ОРЛО

Проработка процесса возобновления движения граждан через так называемую «границу с ЛНР» приостановлена в связи с обострением в ОРЛО ситуации с распространением COVID-19. Об этом в ходе «прямой линии» с жителями Донбасса заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает ДонПресс

Так, «глава республики» отметил:

«Наше министерство иностранных дел проработало со своими коллегами из ЛНР процедуру взаимодействия штабов. Они прописали условия, механизмы перемещения граждан республик через границу. Но ситуация начала меняться: несколько школ с начала недели на территории ЛНР закрылись, и есть определенные сигналы в целом. Мы видим, что в мире ситуация обостряется, поэтому в первую очередь — безопасность наших граждан. Мы пока приостановили данное обсуждение».

В то же время, Пушилин добавил, что для удержания ситуации с коронавирусом в ОРДО под контролем необходимо сократить количество перемещений. При этом такие меры не касаются пересечения границы с РФ: