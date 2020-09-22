Офицер ВМС США рассказал, сколько боевики “ЛДНР” продержатся на Донбассе без помощи РФ

Украинская армия могла бы освободить оккупированные территории Донбасса за несколько дней.

Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах, передает Хвиля со ссылкой на Гордон.

По его мнению, террористы «Л/ДНР» без поддержки России продержатся около недели.

“Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша сегодняшняя армия – не армия 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть”.

Как считает Табах, ВСУ не идет в наступление, поскольку после освобождения оккупированной территории возникнет много проблем, которые невозможно будет решить военным путем.

“А дальше что? Ну, хорошо, Европейский союз, Америка помогут отстроить инфраструктуру (например, дороги), людей занять, а как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют”, – отметил Табах.

Он также озвучил свое мнение по поводу возвращения Украине Крыма, отметив, что эту проблему решить проще, чем с Донбассом.

“Что касается Крыма… Я думаю, что Россия все-таки развалится – надеюсь, до того, как развалится Украина, – и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину. А придет он в Украину только по одной причине: если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму”, – резюмировал он.