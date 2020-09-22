Прогноз Климкина по Донбассу: “Ситуация сложилась не в пользу Путина, следующие месяцы будут горячими”

В связи с грядущими президентскими выборами в США риск обострения на Донбассе значительно вырос.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Диалог

Он высказал уверенность, что Киев на минской и нормандской площадках пытаются “пропетлять”.

Именно поэтому, с его слов, Трехстороннюю контактную группу возглавили такие неоднозначные личности, как Леонид Кравчук и Витольд Фокин. “Это сплошная пиар-идея. Уже несколько недель вся страна слушает бред от них, который разгоняют СМИ… Это чистый информационный шум, все их заявления ни на что не влияют, решения принимают и реализуют не они”, – написал Климкин.

С его слов, с помощью Фокина и Кравчука украинские власти “прокачивают” скандальные темы поставок воды в Крым, амнистии боевиков, русского языка. Прогнозированное возмущение украинцев на эти темы преподносится Москве как причина невыполнения ее требований.

“Это попытка “пропетлять” до американских выборов, от результата которых в корне будут зависеть дальнейшие усилия… Только вопрос в том, что Путин это прекрасно понимает, и это точно не в его интересах. А значит, он схватится за любую возможность для военной или гибридной эскалации на протяжении следующих месяцев”, – предупредил экс-министр.