Сейчас на КПВВ “Новотроицкое” разрешают ночевать в палатках только в исключительных случаях

Отныне на КПВВ “Новотроицкое” людей, которые ожидают пересечения линии разграничения, никто не кормит, а ночлег в палатках позволяют в исключительных случаях. С наступлением осени для людей устроили временный пункт пребывания в Дружковке.

Об этом сообщает Вільне радіо

Как сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, вблизи КПВВ “Новотроицкое” люди уже не остаются на ночлег.

“Там, где люди находились в палаточном городке возле КПВВ, – их уже нет. Донецкая областная администрация уже решила вопрос об их размещении в социальных учреждениях”,- говорит представитель ГПСУ.

Напомним, на прошлой неделе Донецкая облгосадминистрация анонсировала создание пункта временного проживания для людей, ожидающих возможности пересечения линии разграничения вблизи КПВВ “Новотроицкое”.

Отсутствие людей, которые живут вблизи КПВВ “Новотроицкое”, подтвердил в комментарии журналистам монитор благотворительного фонда “Право на захист” Денис Ярошенко.

“Вчера (21 сентября, – ред.) я был на КПВВ “Новотроицкое”, людей там уже не было. Представители ГСЧС нам сказали, что приезжал автобус, и их всех увезли в социальный центр в Дружковку. Эти люди ждут разрешения на пересечение со стороны боевиков, звонят в их штаб и слышат, что их документы в обработке. Они могут так ждать и 10 дней, и месяц”, – говорит представитель правозащитников.

Как рассказала пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Надежда Масюченко, пункт временного пребывания для людей действительно разместили в областном коммунальном учреждении; этот пункт находится в ведении Волновахской райгосадминистрации.

“Пункт временного пребывания людей – это областное коммунальное учреждение “Центр социально-психологической реабилитации”, который находится в Дружковке. Волновахская РГА контролирует ситуацию по КПВВ “Новотроицкое”: каждый день узнает сколько таких людей, которым нужно такое временное размещение. Они общаются с этими людьми и проводят с ними работу, уговаривают их не оставаться на КПВВ, объясняя, что уже холодно. Если люди дают согласие на то, чтобы их отвезли в этот центр, им делают экспресс-тест (на коронавирус, – ред.); если результат отрицательный, то есть если они здоровы, их отправляют в Дружковку. За автобус также договаривается Волновахская РГА, и люди находятся в этом центре. Те, кто отказывается, ищут себе жилье или возвращаются, откуда они приехали (если у них есть такая возможность). То есть решение принимают сами люди”, – рассказывает начальник пресс-службы ДонОДА Надежда Масюченко.

Она добавляет: всего сейчас в этом пункте временного пребывания 5 человек, за пребывание и питание там они не платят.