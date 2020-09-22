София Ротару в годовщину свадьбы с мужем показала фото из личного архива

Ровно 52 года назад, 22 сентября, София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Пара прожила в браке 34 года, после чего музыканта забрал инсульт. Супруг был для певицы любовью всей ее жизни и даже после его смерти артистка продолжает хранить ему верность.

В годовщину брака с ныне покойным мужем артистка сделала в Instagram трогательную публикацию. Ротару опубликовала черно-белый кадр из личного архива, на котором изображена вместе с супругом. “Есть вечная любовь…”, – написала 73-летняя звезда.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару вышла замуж за руководителя ансамбля “Червона рута” Анатолия Евдокименко в 1968 году. Через два года после свадьбы у пары родился сын Руслан.

В 2002 году музыкант умер от инсульта. София Михайловна очень тяжело переживала трагедию. Певица замкнулась в себе, отказалась от всех концертов и даже подумывала уйти со сцены. Из этого состояния артистке помог выйти их общий ребенок.

После смерти Евдокименко Ротару больше не вышла замуж, свою личную жизнь артистка посвятила сыну и внукам.

7 августа София Ротару отметила свой 73-й день рождения. Одним из первых звездную маму поздравил сын певицы Руслан Евдокименко. На личной странице в Instagram мужчина опубликовал совместное фото с родным человеком и прикрепил к нему теплые строки.

София Ротару показала свой роскошный загородный дом, который расположен недалеко от Киева – в элитной Конча-Заспе. Особняк находится в окружении сосен и огражден высоким забором.

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