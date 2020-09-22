Жителей Луганщины зовут присоединиться к забегу «Уважаю воинов, бегу за героев Украины»



Всеукраинский патриотический забег по легкой атлетике в память о погибших воинах «Уважаю воинов, бегу за героев Украины» состоится в городе Северодонецк 26 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Участники мероприятия могут приобщиться к забегу в память тех, кто погиб, защищая Украину, а также выразить благодарность и поддержку родным и близким наших героев.

Мероприятие должен начать общенациональную традицию чествования памяти павших воинов, объединить военнослужащих, ветеранов, сознательных граждан, волонтеров вокруг памяти героев.

Организаторами выступают отдел в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины и управления молодежи и спорта Луганской ОГА.

Забег «Уважаю воинов, бегу за героев Украины» начнется 26 сентября в 10.00 в Северодонецке (регистрация участников начнется в 9.20 у здания Луганской ОГА). Дистанция забега – 3 км.