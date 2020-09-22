В Кременной спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме, где находились дети

22 сентября в 11:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, в котором предположительно находятся двое несовершеннолетних детей. Спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области немедленно выехали по адресу: г.. Кременная, ул. Ольховая.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

На момент прибытия спасателей, дети 5 и 14 лет, уже находились во дворе. Проведя разведку, пожарные установили, что людей в доме нет, а огнем охвачено мебель и бытовую технику в одной из комнат дома.

Пожар на площади 5 кв. м локализован в 11:47 и ликвидирован в 12:02.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.