Стало известно, где на Луганщине выявлены новые случаи COVID-19

За сутки в Луганской области зафиксировано восемь новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – три человека, Марковский район – один, Новоайдарский – два, Станично-Луганский – два.

Среди них: пять прибыли из временно оккупированных территорий, три – больные пневмонией.

За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 770 человек.

Из них выздоровели – 418 (14 за последние сутки); лечатся – 344 (80 – в стационаре 264 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 48,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 22 сентября (09:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов.