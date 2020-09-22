В ООН считают дискриминационным требование установить приложение “Дій вдома” при пересечении КПВВ на Донбассе

Требование установить мобильное приложение “Дій вдома” для лиц, въезжающих на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на Донбассе, по сути, была дискриминацией к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны.

Об этом говорится в новом докладе о ситуации с правами человека в Украине управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, передает УНН.

“С конца июня для того, чтобы попасть на территорию, контролируемую “Донецкой народной республикой” из КПВВ, гражданские лица должны иметь разрешение “межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции” “Донецкой народной республики” и иметь место регистрации на этой территории. А для выезда в обратном направлении с территории, контролируемой “Донецкой народной республикой”, – быть зарегистрированными на территории, контролируемой правительством. Кроме того, лица, въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение “Дій вдома”, что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны”, – заявили в УВКПЧ.

Отмечается также, что поскольку лица, которые хотели пересечь линию соприкосновения, не всегда могли выполнить установленные требования, а “межведомственный штаб” выдавал очень ограниченное количество разрешений, десятки людей были вынуждены ночевать под открытым небом перед или неподалеку от КПВВ, а тысячи людей, которые имели неотложные гуманитарные нужды, особенно те, которые не имели регистрации проживания на территории, контролируемой правительством, по сути оказались лишенными возможности пересечь линию соприкосновения.

“Дополнительной проблемой стало то, что представители “Донецкой народной республики” обязали лица, которые переходили на территорию, контролируемую правительством, подписать документ о том, что они не вернутся, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Те, кто подписал этот документ, не имели возможности вернуться на территорию, контролируемую вооруженными группами и были вынуждены остаться на территории, контролируемой правительством, не имея никакого представления о том, когда пересечение назад будет возможно”, – говорится в докладе.