С начала войны на Донбассе погибли 3 367 мирных жителей

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала с начала российской агрессии на Донбассе гибель 3 тысяч 367 гражданских лиц и ранения 7000 человек.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время презентации нового доклада о правах человека, которая охватывает шесть месяцев мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля, сообщает Укринформ.

“С момента начала конфликта общее число погибших гражданских лиц 3 367 человек, более 7000 получили травмы и ранения”, – отметила она.

В то же время Богнер сообщила, что с 1 января по 31 июля этого года миссия зафиксировала гибель 18 гражданских лиц и ранения 89 человек.

По ее словам, указанные цифры на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем Богнер заверила, что с 1 августа миссией не зарегистрировано ни одного погибшего гражданского лица и ни одного разрушения гражданских объектов в результате военных действий.

“Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права”, – добавила она.

Как сообщалось, российские регулярные войска и управляемые РФ боевики весной 2014 оккупировали отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины.

В апреле того года руководство Украины объявило о начале Антитеррористической операции на Донбассе с привлечением Вооруженных сил Украины. За время войны на востоке погибли более 2600 военных.

От 27 июля этого года на Донбассе ввели режим полного прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако оккупанты нарушают “тишину”, в частности, 6 сентября в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.