“У руководства еще продолжается лето”: в ОРЛО шахтеры два месяца не видят зарплату. ФОТО

На временно неподконтрольной территории Луганщины работники угольного предприятия “Криничанское” уже два месяца работают бесплатно.

Накануне им пообещали, что заработную плату за июль 2020 года начнут выплачивать с 23 сентября и продолжат до конца месяца. Соответствующее объявление опубликовал телеграмм-канал “Донбасский кейс”.

“Два месяца люди фактически проработали бесплатно. У руководства ООО, основной вид деятельности которого – добыча каменного угля и предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи других полезных ископаемых, своя атмосфера. Там все еще продолжается лето”, – прокомментировал источник.

Напомним, ранее представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский рассказал, что НВФ на оккупированной части Луганщины не закрыли шахты, а просто забросили их.