Еще один день с заморозками, а далее потепление: о погоде на Луганщине

Завтра, 23 сентября, в Луганской области малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 тепла, местами на почве заморозки 0-5 0 , днем 22-27 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, днем 24-26 0 тепла.

по городу Луганск

Малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 24 – 27 сентября 2020

24.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 5-10 0 , днем 23-28 0 тепла.

25.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

26.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 23-28 0 тепла.

27.09 Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.