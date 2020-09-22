Всемирный банк хочет профинансировать ремонт дорог в трех сельскохозяйственных районах Луганщины



Исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Наталия Романенко приняла участие в видеоконференции, посвященной реализации проекта «Восточная Украина: Воссоединение, восстановление и возрождение».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Этим проектом предусмотрено привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, транспортной инфраструктуры, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области.

Для реализации этих амбициозных задач планируется получить 100 млн долларов США от Всемирного банка. В частности, расходы по пункту «Воссоединение» (восстановление дорожной отрасли региона) должны составлять 65 млн долларов США, «Восстановление» (инвестиции в сельское хозяйство для восстановления и модернизации сектора) – 32 млн долларов США, «Возрождение» (поддержка платформы внедряемых проектов »- 3 млн долларов США.

Модернизация автомобильных дорог должна охватить сельскохозяйственные районы Луганщины – Сватовский, Старобельский и Троицкий. Реконструкция предполагает охватить 180 км автодорог.

В компоненте «Восстановление», что касается сельского хозяйства, есть строительство логистического и сервисного хаба, областной лаборатории для проверки сельскохозяйственных товаров и безопасности пищевых продуктов.