США заявили о создании коалиции против “Северного потока-2”: подробности

Соединенные Штаты Америки работают над созданием коалиции для недопущения завершения строительства российского газопровода “Северный поток–2”.

Об этом в интервью Bild заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он выразил надежду, что Германия также войдет в эту коалицию после отравления Алексея Навального.

“Мы надеемся, что строительство газопровода “Северный поток – 2” не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, которые может вызвать зависимость от российского газа“, – в частности сказал Помпео.

Как сообщал “источник”, ранее представители немецкого правительства предлагали США проект на 1 млрд долларов взамен на снятие санкций с российского газопровода “Северный поток-2”.