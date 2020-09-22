Профессиональные услуги по банкротству – предложения компании ЛЕГАЛ РАЙТ

Уже несколько лет действует закон о финансовой несостоятельности – банкротстве физических лиц. Речь идет о цивилизованном способе урегулирования конфликта гражданина с кредиторами. Профессиональные юридические услуги по банкротству в юридической компании ЛЕГАл РАЙТ – это именно то, что вам нужно. Основной целью подобной процедуры является нахождение решений для того, чтобы удовлетворить претензии кредиторов. И здесь есть три варианта разрешения споров – реструктуризация долгов, возврат финансовые средств после продажи имущества, а также заключение мирового соглашения. Несостоятельность не означает безусловного списания долгов. При этом появляется возможность для погашения долга, которые рассматриваются в ходе судебных разбирательств.

Из положительных характеристик банкротства физических лиц следует выделить урегулирование финансовых претензий, а также полное снятие долгового бремени. И если дело ведут грамотные юристы, которые отстаивают интересы должника, то они подберут самые выгодные условия для того, чтобы урегулировать претензии. Это может быть возврат долга на мягких условиях, выплачивая сумму частями, без пени и штрафов в течение нескольких лет. Реструктуризация возможна, если у должника есть доход не менее двадцати пяти тысяч рублей за месяц, а может быт, в наличии – ликвидное имущество, за счет продажи которого становится возможным погасить задолженность.

Если размер финансовых претензий превышает стоимость имущества, которое находится в собственности гражданина, при этом у него нет дохода, то все суммы задолженностей аннулируются. Долг списывается полностью, если нет источника получения финансовых средств.

В компании предлагают профессиональные услуги в сфере привлечения и защиты от субсидиарной ответственности. Когда систематически и постоянно не хватает средств для погашения кредитов, если неплатежи приобретают устойчивый характер, то это – кризис и возможное банкротство. И тех, кто виновен в создании подобной ситуации, может ожидать субсидиарная ответственность. Профессионалы компании ЛЕГАЛ РАЙТ оказывают юридические услуги по привлечению и защите от субидиарной ответственности контролирующих лиц. Вы сможете узнать, в каких случаях лицо может быть подвергнуто подобной мере, воспользоваться услугами профессионалов для того, чтобы решить создавшиеся проблемы.