НВФ “ЛНР” задержали двух мужчин, якобы пытавшихся похитить итальянского праворадикала Андреа Пальмери

НВФ “ЛНР” обвинили Сергея Лукьяненко и Ярослава Калистратова якобы в подготовке похищения “по заданию СБУ” итальянского праворадикала Андреа Пальмери, живущего в Луганске.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

В так называемом “МВД ЛНР” заявили, что Лукьяненко “спецслужбы Украины завербовали еще в 2016 году, когда он служил в народной милиции ДНР”. Потом Лукьяненко “испугался, поступил в институт, после – устроился в военную прокуратуру ДНР и до 2018 года продолжал шпионскую деятельность”.

Сепаратисты заявили, что Лукьяненко выезжал на подконтрольную Украине территорию, где о себе рассказывал в эфирах украинских телеканалов.

“Однако кураторы СБУ вновь направили Лукьяненко в ДНР. Теперь его задачей стало установить прослушивающее устройство в Генпрокуратуре. Последним заданием кураторов было похищение жителя ЛНР Андреа Пальмери”, – заявили сепаратисты.

Утверждается, что Лукьяненко вместе с Калистратовым “должны были вколоть Пальмери сильнодействующий анальгетик и в бессознательном состоянии доставить к Северскому Донцу для переправки”.

На сайте “Миротворец” есть информация об итальянце Андреа Пальмери: