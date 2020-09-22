В Новодружеске огнеборцы во время ликвидации сильного пожара спасли от огня два жилых дома

22 сентября в 00:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: г.. Новодружеск, ул. Трудовая (Октябрьская).

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место пожара, спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу на частном дворе горят летняя кухня и сарай. В связи с масштабами пожара к тушению привлекались дополнительные силы и техника от ГСЧС.



Также во время ликвидации пожара спасатели предотвратили распространение огня на рядом расположенные 2 жилых дома.

Пожар на площади 100 кв. м локализован в 1:38 и ликвидирован в 4:26.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.



К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.