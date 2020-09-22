Мика Ньютон впервые рассказала о своей борьбе с онкологией

Участница конкурса “Евровидение-2011” от Украины Мика Ньютон (Оксана Грицай) через год после своей свадьбы в США тяжело заболела – у певицы диагностировали рак яичника.

Рассказать о своей болезни артистка решила только после полного выздоровления. “Решила говорить об этом, чтобы вдохновить каждого из вас на запись к врачу. Просто хотя бы раз в год и если есть какие-то маленькие симптомы не затягивайте с этим… Все маленькое становится большим в один день. Будьте здоровы и берегите себя!”, – написала Мика на своей странице в Facebook.

Мика НьютонФото: facebook.com/mika.newton

Певица заболела в 33 года, хотя чаще всего этот недуг встречается у взрослых женщин. Исполнительница до последнего не хотела верить, что это онкология.

“Мы перепроверялись в четырех лабораториях. Никто не хотел в это верить… Но имеем, что имеем. Поэтому, девушки, проверяйтесь! Кисты бывают разными”, – сказала Мика Ньютон в программе “Світське життя”.

Звезда вспомнила, что первым симптомом было вздутие живота. Тогда она начала активно заниматься спортом, придерживалась диет. Но проблема не исчезала и певица решила обратиться за помощью к медикам.

“Операция за операцией: одна, вторая, потом еще одна… Мне повезло, потому что моя врач была младшего возраста и она сказала, что не будет убивать организм, ведь я хочу стать мамой”, – поделилась певица.





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