Фокин считает, что в постановлении о местных выборах нужно прописать «конкретную дату» выборов на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что для подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей можно было бы выбрать другую дату проведения местных выборов.

Об этом он сказал в интервью «UA: Украинское радио», передает inforesist.org

По его словам, на сегодняшний день почти полмиллиона граждан лишены права голосовать без весомого основания. Переговорщик считает, что в постановлении о выборах необходимо указать, что голосование в отдельных районах Донецкой и Луганской областях и Украине пройдут в разные дни.

Он также отметил, что парламент мог бы указать в постановлении, что выборы во всех областях и районах проходят 25 октября, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса — «условно говоря, 25 марта».