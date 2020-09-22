Госбюро расследований получило нового руководителя: биография и фото

Назначен новый исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований. Им стал Алексей Сухачов, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Об этом сообщает сайт ГБР.

Алексей Сухачов родился в 1978 году в Харькове. Он доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность”. Является заслуженным юристом Украины.

В 2000 году Сухачов окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “Правоведение”. В том же году начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Как сообщал “источник”, новым Генеральным прокурором может быть назначен действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. В то же время Ирина Венедиктова может занять пост министра юстиции.