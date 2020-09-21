Ситуация напряженная: глава Минздрава рассказал о коронавирусе в Украине

В Украине напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Он отметил, что по состоянию на 21 сентября заняты более 13 тысяч коек в больницах страны, где лечат зараженных COVID-19.

“Мы расцениваем ситуацию (с COVID-19 – ред.), как достаточно напряженную. Потому что с 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108″, – сказал Степанов.

Напомним, за минувшие сутки, 20 сентября, в Украине обнаружено 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал “источник”, летальность от коронавирусной болезни в Украине составляет 2,1%.