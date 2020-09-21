День осеннего равноденствия 2020: что категорически нельзя делать 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, состоится осеннее равноденствие – астрономическое явление, когда продолжительность дня и ночи уравниваются. После осеннего равноденствия день начинает уменьшаться, а ночь – увеличиваться, снова они уравняются в продолжительности через полгода – в день весеннего равноденствия.

Подробнее об этом явлении, традициях и приметах этого дня рассказывает “источник”.

Что значит осеннее равноденствие

Считается, что в день осеннего равноденствия начинается настоящая осень. В этот день Солнце переходит из северного полушария в южное, пересекая небесный экватор. Поэтому ночь и день сначала длятся одинаково – по 12 часов, а затем ночь начинает преобладать.

В 2020 году день осеннего равноденствия начнется 22 сентября: ежегодно переход Солнца происходит в разное время, но всегда – с 20-23 сентября.

Традиции дня осеннего равноденствия

Предки украинцев – язычники – считали дни осеннего и весеннего равноденствия чрезвычайно важными, для них эти периоды считались символическими. В народе в этот день начинались гуляния, которые продолжались целых две недели: неделя до дня осеннего равноденствия и неделя после. Празднования обязательно предусматривали приготовление пышных угощений, на столах обязательными блюдами были пироги с капустой, брусникой и мясом, а также другие щедрые дары осени.

Этот день славяне использовали для проведения обрядов, которые призваны были “задобрить” потусторонние силы и попросить у них здоровье, любовь и благополучие.

Также в день осеннего равноденствия следовало подвести итоги работы за летний сезон. Наши предки в этот день сжигали старые и ненужные вещи, символически прощаясь с неприятностями и болезнями. А еще этот день благоприятен для расторжения отношений, которые не приносят радости и удовольствия.

Можно в этот день загадать желание на грядущий год и поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.

Приметы дня осеннего равноденствия

Считается, что вода в этот день дарит детям здоровье, а молодым девушкам – красоту и молодость.

Чтобы водились деньги, в этот день надо пересчитать все имеющиеся монеты в доме, а на чистом листе бумаги написать, что хотели бы иметь в будущем.

Также в этот период среди наших предков было принято посещать места захоронений.

Что запрещено делать в день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия считается днем, когда в балансе находятся добро и зло. Поэтому в этот день категорически запрещено ругаться и выяснять отношения.

Нельзя в этот день грустить, чтобы не отпугнуть от себя удачу и везение.

Не стоит также в этот период начинать новые дела – они не принесут успех.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 21 сентября, в Украине празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.