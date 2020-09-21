Скважины пересохли: в Крыму три десятка населенных пунктов остались без воды

Часть оккупированного РФ Крыма осталась без воды из-за пересушенных скважин, потому воду жителям подают уже почасово.

Об этом пишет “Новая газета“.

Из-за засухи проблемы с водой наблюдаются и в северной части полуострова. Первым пострадал центральный Крым. Там также начались сбои в системе подачи воды, которую включают лишь на несколько часов в день.

В связи с пересушенными скважинами в 29 сел теперь будут привозить воду цистернами.

Напомним, в административном центре оккупированного Крыма городе Симферополе в результате нарушения целостности труб в водопровод попали нечистоты из выгребных ям.

Как сообщал “источник”, на территории оккупированного Крыма, где из-за засухи воду уже подают почасово, в населенных пунктах, подчиненных Алуштинскому городскому совету, со среды, 23 сентября, вводят новые ограничения.