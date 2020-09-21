Выборы во время карантина: как будет проходить избирательный процесс на участках

В Украине местные выборы на участках для голосования пройдут с соблюдением карантинных мер.

Об этом сообщает ЦИК в Facebook.

Из-за распространения коронавируса в стране выборы пройдут с особыми правилами: без скатертей на столах (для легкой дезинфекции поверхностей), с отделенной кабинкой и урной. Такое постановление принял Кабинет Министров Украины.

На голосование теперь обязательно с собой иметь не только документы, но и маску, а также свою ручку. Маску с лица потребуется снять на короткое время, чтобы член комиссии мог идентифицировать гражданина.

Обязательно придерживаться социальной дистанции 1,5 метра. На входе будет проводиться температурный скрининг. А для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

Избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию.

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