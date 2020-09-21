Деньги прятали в холодильнике: СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему на “Укрзализныце”, фото

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей “Укрзализныци” на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, руководители искусственно создали невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Из-за этого привлекались частные коммерческие структуры для поиска клиентов. Потом эту услугу оказывала подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

Сотрудники СБУ зафиксировали вывод в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 миллионов гривен. Эти деньги присвоили организаторы и участники коррупционной схемы.

В помещениях “Укрзализныци” в Киеве и Одессе, а также в офисе коммерческой фирмы, провели обыски. Там нашли оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Многие доказательства преступники хранили в холодильнике. Силовики изъяли более 1,2 миллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал “источник”, “Укрзализныця” в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок.