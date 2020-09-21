Ничего не брал и не просил: нардеп Юрченко выступил с заявлением на суде

Народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Юрченко заявил, что не причастен к преступлению, в котором его обвиняют.

Об этом сообщает “Укринформ”.

Такое заявление обвиняемый в коррупции нардеп сделал на заседании Высшего антикоррупционного суда.

“Никакого отношения к тому, что подается в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-то средств я не подстрекал, о чем свидетельствуют и подтверждают те обыски, которые у меня были проведены абсолютно во всех местах. Ничего органы досудебного расследования не нашли”, – сказал Юрченко.

Он отметил, что ситуация с якобы взяткой за внесение поправок в закон возникла из-за того, что в стране много лет не решается проблема обращения с бытовыми отходами и нет профильного законодательства. Нардеп утверждает, что в этом заинтересованы различные группы влияния, которые “не платя денег государству и получают сверхприбыли”.

“В предыдущие созывы парламента эти группы влияния были заинтересованы, чтобы закон не выходил в зал. На этот раз, когда законодательство вышло на второе чтение, начали делать провокации и оказывать давление через СМИ”, – заявил парламентарий.

Прокурор САП во время судебного заседания выразил ходатайство об избрании Юрченко меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

Защита депутата заявила, что обвинение основывается на недопустимых доказательствах. Исходя из этого избирать меру пресечения нельзя.

Напомним, Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу в крупном размере по предварительному сговору с группой лиц. Как отмечает следствие, депутат в завуалированной форме попросил передать ему через посредника 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект. Также он хотел получить взятку 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов за голосование.

Как сообщал “источник”, 18 сентября Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения нардепу от “Слуги народа” Александру Юрченко, который является фигурантом дела НАБУ о взяточничестве.